Ex-coach Trond Sollied fileert Noorse tegenstander van AA Gent: “Valerenga mag geen probleem vormen”

Gent -

Trond Sollied (62) werd als speler van Valerenga tweemaal kampioen en koestert in tegenstelling tot Morten Pedersen (49), die slechts kort actief was in Oslo, vooral fijne herinneringen aan zijn verblijf in de Noorse hoofdstad. Maar net als Sollied volgt Pedersen het Noorse voetbal op de voet en zij zijn dan ook onze ideale gidsen. De voormalige succescoach en de gewezen verdediger van AA Gent schatten de kwaliteiten van Valerenga in en stellen ook de gevaarlijkste heerschappen in hun selectie voor.