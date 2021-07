OVERZICHT. Reizen, Covid Safe Ticket en evenementen: dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Op veel versoepelingen moesten we niet rekenen. Daarvoor is de covidsituatie in ons land niet goed genoeg. Het Overlegcomité kwam maandag opnieuw samen nadat het eerder werd uitgesteld door de zware overstromingen in ons land. Dit werd er beslist.

Vanaf 13 augustus kunnen buitenevenementen vanaf 1.500 aanwezigen doorgaan zonder coronamaatregelen, zoals mondmaskers of social distancing. Maar wel op voorwaarde dat ze het Covid Safe Ticket gebruiken. Dezelfde regels gelden voor binnenevenementen vanaf 1 september.

Het Covid Safe Ticket wordt voorbehouden voor mensen die volledig ingeënt zijn (en dat al minstens 14 dagen), een bewijs van herstel van een covid-infectie kunnen voorleggen of een negatieve snel- of PCR-test die niet ouder is dan 48 uur. Antigeentests worden niet toegelaten.

Eerder werd al beslist dat vanaf 30 juli events kunnen doorgaan met 3.000 aanwezigen binnen en 5.000 buiten. Maar dan moeten de geldende coronamaatregelen nog wel gehandhaafd worden.

Daarnaast besliste het Overlegcomité ook dat voor Europese landen waar een gevaarlijke variant sterk rondgaat, de reisregels worden aangescherpt, ongeacht welke kleurencode er geldt. Niet-gevaccineerde reizigers die terugkeren uit zo’n Europese ‘hoogrisicozone’ zullen niet alleen op de eerste dag van hun terugkeer een PCR-test moeten afleggen, maar ook een extra test moeten ondergaan op dag 7. Je moet in quarantaine tot je het resultaat hebt van de eerste test, maar als die negatief is, moet je niet in quarantaine wachten op de uitslag van de tweede test.

De test op dag 1 van de terugkeer vervalt als de terugkerende reiziger al een negatieve PCR-test onderging in de 72 uur voorafgaand aan de terugkeer. Wie op eender welk moment positief test, zal altijd meteen 10 dagen in isolatie moeten gaan.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) meldde ook dat de controles op terugkerende reizigers, nog verder verstrengd worden, onder meer op luchthavens en in treinstations. Daar zal strenger worden toegekeken of de reizigers hun coronacertificaat bijhebben en hun PLF-formulier hebben ingevuld.

Het Overlegcomité raadt organisatoren van jeugdkampen ook aan om al voor vertrek in de mate van het mogelijke de begeleiders en deelnemers te testen. Maar een verplichting komt er niet.

Midden augustus zou er een nieuw Overlegcomité volgen.