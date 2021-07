Mooi gebaar: onfortuinlijke Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme mag mee op ploegfoto

Cercle Brugge nam onlangs zijn ploegfoto voor het seizoen 2021-2022 en had daarbij een plekje gereserveerd voor Miguel Van Damme (27). De onfortuinlijke doelman, die al vijf jaar vecht tegen leukemie, ligt nog onder contract bij de vereniging en uit dankbaarheid mocht hij nu dus ook mee op de ploegfoto.

Meetrainen met de ploeg zit er evenwel logischerwijs niet in. Van Damme traint voor zichzelf in het krachthonk. Bij Cercle is het respect voor de doelman groot. Hij staat symbool voor ‘Never give up’, de leuze van de vereniging.