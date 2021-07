Anderlecht is af van (overbodig) woelwater Ognjen Vranjes: verdediger keert definitief terug naar AEK Athene

Anderlecht nam maandag definitief afscheid van Ognjen Vranjes. De verdediger keert terug naar het Griekse AEK Athene, waar hij eerder al 87 keer in actie kwam. Vorig seizoen speelde de Bosniër op uitleenbasis bij Charleroi.

Vranjes streek in 2018 neer bij paars-wit. De beenharde verdediger was aanvankelijk titularis, maar maakte zich naarmate de tijd vorderde onmogelijk. Naast zijn vele gele kaarten, viel hij ook vooral op wegens extra-sportieve redenen. Uiteindelijk kwam de Bosniër 18 keer in actie bij Anderlecht. De afgelopen twee seizoenen werd hij uitgeleend aan AEK Athene en Charleroi.