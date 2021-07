Van de modder naar de mode: de prins die zijn vader moest teleurstellen door het leger in te ruilen voor de catwalk

Zijn vader was nog zo fier op hem, dat hij officier in het leger ging worden. Maar dat kruipen door modder en slapen in tenten was niks voor hem, na een jeugd in paleizen en kastelen, een luxueuze kostschool en vijfsterrenhotels. Dus gooide de Deense prins Nikolai (21), het oudste kleinkind van koningin Margrethe, gehaast zijn kakikleurig uniform aan de kant. Liever stoer over de catwalk lopen en als topmodel sensueel in de camera kijken. En hij is nog succesvol ook, deze chouchou van Dior.