Terwijl er nog volop puin wordt geruimd, dient de volgende hoosbui zich alweer aan

Terwijl er op tal van plaatsen in ons land nog volop puin wordt geruimd van het noodweer, voorspelt het KMI voor komend weekend opnieuw kans op onweer en veel regen. Dat kan een probleem zijn, zeggen experts, want alle wachtbekkens zijn tot aan de rand gevuld.

Tot en met vrijdag krijgen we zalig zomerweer, maar zaterdag trekt een storing vanaf de Franse grens door ons land met vrij veel wolken en links en rechts enkele buien. Lokaal kunnen de buien onweerachtig zijn. Het blijft wel aangenaam van temperatuur.

Zondag en maandag zorgt een depressie boven de Britse Eilanden en later de Noordzee voor sterk wisselvallig weer met regelmatig enkele (felle) buien en lokaal onweer. De voorspellingen van het KMI zien er dus niet geruststellend uit na wat we de afgelopen week hebben meegemaakt.

Hoe erg die onweders worden en waar er hoeveel neerslag zal vallen, daarvoor is het te vroeg om daar nu al voorspellingen over te doen. Maar vooral in de regio’s waar ze nu nog hun wonden likken, houden ze het hart vast. Want elke druppel regen die er in de komende dagen nog valt, is er bij wijze van spreken één te veel.

Wachtbekkens vol

“Die zomeronweders zijn op zich geen drama. Het regent veel op korte tijd, maar die buien schuiven meestal ook snel weer door. Waterlopen treden zelden uit hun oevers in de zomer, eerder geraken riolen oververzadigd en veroorzaken wateroverlast. Maar nu zitten we met een ander probleem”, zegt professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven).

“Door de ellende die we gekregen hebben, namelijk veel regen gedurende lange tijd boven dezelfde regio, zitten veel wachtbekkens tot aan de rand gevuld en kunnen ze geen extra capaciteit meer aan. Zou het nu hard gaan regen, ik bedoel geen fikse bui maar opnieuw een langere periode van zware regenval, zou dat zware problemen kunnen veroorzaken.”

De ondergrond is op veel plaatsen verzadigd. Door het warme weer dat ze deze week voorspellen, zal een deel wel verdampen, zegt Willems. “Maar veel extra regen kunnen we nu wel even missen. Zeker op plaatsen waar ze de afgelopen dagen de volle laag hebben gekregen.”

De waterbom in Wallonië zou in de toekomst vaker kunnen voorkomen, zegt professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven). “In valleien moeten ze nadenken of het risico om er te blijven wonen verantwoord is.”