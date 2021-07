Marc Van Ranst: “Covid Safe Ticket moet waterdicht zijn”

Het Covid Safe Ticket kan werken, maar dan moet het wel op een waterdichte manier opgebouwd zijn. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) na afloop van het Overlegcomité maandag.

Van Ranst vertelt het verhaal van Nederlandse jongeren, die screenshots maakten van andermans Covid Safe Tickets, en zo toch op evenementen toegelaten werden wanneer dat eigenlijk niet mocht. “Er moet een degelijke vorm van identiteitscontrole vasthangen aan het Covid Safe Ticket, we mogen het niet enkel aan de ‘goodwill’ van de mensen overlaten. De technologie is er om een waterdicht systeem op te zetten, het is aan de overheid om het uit te voeren.”

Op de andere beslissingen van het Overlegcomité reageert Van Ranst voorzichtig positief. “De verscherpte controles op reizen waren verwacht, en waren ook nodig. Ik heb een déjà-vugevoel naar vorige zomer: toen werden er ook verscherpte controles aangekondigd, maar is het nooit echt goed uitgevoerd. Ik ben optimistisch, zoals ik altijd optimistisch ben.”

De viroloog denkt dat er geen zware maatregelen, zoals een harde lockdown, meer zullen nodig zijn. “Daar zijn we volgens mij van verlost. Belangrijk is om goed te blijven vaccineren. Daarnaast wordt het steeds realistischer om bij het nemen van beslissingen te kijken naar de druk op de gezondheidszorg, in plaats van enkel naar het aantal besmettingen. Ook het aantal patiënten met long COVID (patiënten die langdurige problemen ervaren door de ziekte, red.) moet in rekening worden gebracht.”