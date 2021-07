Ondanks ravage waren Vlaamse brandweermensen niet welkom in rampgebieden: “Kon mijn oren niet geloven”

Er trekken dinsdag opnieuw 160 Vlaamse brandweermannen naar de zwaar getroffen regio in Luik om te helpen. Op maandag moesten ze een hele dag tot hun grote frustratie werkloos in hun kazerne toekijken, omdat ze er door de Luikse diensten buiten waren gekeken. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) roept minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op om het commando van de reddingsacties in de provincie over te nemen.