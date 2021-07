Opvolger vermoorde president Haïti treedt af

De interim premier van Haïti Claude Joseph, die het land leidt sinds president Jovenel Moïse op 7 juli vermoord werd, zal in de komende dagen aftreden. Dat heeft hij aan de Washington Post verteld.

Joseph zal de fakkel doorgeven aan Ariel Henry, een neurochirurg die als premier werd benoemd twee dagen voor de moord op Moïse, maar nooit zijn eed kon afleggen. Het nieuws werd bevestigd aan persagentschap AP.

Henry was gedurende de afgelopen weken blijven aanhouden dat hij de rechtmatige leider was, maar Joseph kreeg steun vanuit internationale hoek.

Zaterdag kwam er een verandering in de dynamiek toen de Core Group, een groep van internationale regeringen waaronder de VS en Canada, Henry hadden verzocht een regering te vormen en “geloofwaardige wettelijke presidentsverkiezingen” te organiseren.

Joseph vertelde aan de Amerikaanse krant The Washington Post dat hij met Henry samen had gezeten om het dispuut bij te leggen. Het is niet duidelijk of er ook effectief een overdracht van de macht zal zijn.

De voormalige eerste minister Laurent Lamothe zei dat hij niet verbaasd was door de beslissing en bevestigde dat er een overeenkomst was. In die overeenkomst zou staan dat Joseph zijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zal behouden. Er werd ook beslist dat er voorlopig zal verder geregeerd worden zonder president en dat er verkiezingen zullen gehouden worden op 26 september.