Het moet nú gebeuren voor de kust: “Een zonnige dag in de zomer compenseert een slechte week”

Zon! Zee! Strand! Wie zijn brood verdient aan zee is maar al te blij dat het eindelijk echt zomert. Want de weergoden leken de afgelopen weken wel te denken dat het herfstvakantie was. “Het enthousiasme om eindelijk weer een terrasje te kunnen doen, was aan het wegebben toen het maar bleef regenen.” Vijf gelukkige kustondernemers uit Nieuwpoort over het belang van de zon.