De Britse prins Harry schrijft zijn memoires, zo heeft hij aan het Amerikaanse Fox News bevestigd.

“Ik schrijf dit, niet als de prins als ik ben geboren, maar als de man die ik ben geworden. Ik heb over de jaren heen veel petjes gedragen, -zowel letterlijk als figuurlijk. Mijn hoop is dat met het vertellen van mijn verhaal - de hoogtes en de laagtes, de fouten, de lessen die ik heb getrokken - ik kan helpen aantonen dat wij, van welke afkomst we ook zijn, meer gemeen hebben dan we denken”, zo citeert Fox de 36-jarige hertog van Sussex.

“Ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid te delen wat ik tot nu toe in de loop van mijn leven heb geleerd, en verheug me erop dat mensen van uit de eerste hand een verhaal van mijn leven lezen dat accuraat en volledig waarheidsgetrouw is”, aldus de prins.

De memoires verschijnen eind 2022 bij Penguin Random House. De opbrengsten gaan naar goede doelen, meldde het Britse Sky News.

Prins Harry woont, nadat hij een stap opzij heeft gezet als lid van de koninklijke familie, met zijn vrouw Meghan en twee kinderen in de VS.