Deal is rond: Jere Uronen tekent voor drie jaar bij Brest

De deal is rond. Jere Uronen trekt na vijf en een half jaar de deur bij KRC Genk achter zich dicht en verhuist naar het Bretoense Stade Brestois in de Franse Ligue 1. De 27-jarige Fin legde met succes zijn medische tests af en zette vervolgens zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie seizoenen. De transferprijs zou 1,3 miljoen euro bedragen, daar komen in principe nog bonussen bovenop voor de som van 1 miljoen euro. Bovendien bedong Genk een niet nader gespecifieerd doorverkooppercentage. Uronen nam zaterdag in de Supercup op klinkende wijze afscheid: met een fraaie goal.