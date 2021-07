IN BEELD. Overal in Europa wordt puin geruimd

Niet alleen bij ons, ook in veel andere Europese landen veroorzaakte zware regenval een ongeziene natuurramp. Meer dan 150 doden zijn er nu al geteld en vele honderden mensen blijven vermist.

De meeste slachtoffers vielen in Duitsland, waar het water nog niet helemaal weggetrokken is. Op de plekken waar dat wel het geval is, wordt duidelijk hoe onbeschrijfelijk groot de schade wel is. Onder meer in het ­Eifelgebied zijn straten letterlijk van de kaart geveegd en staat geen huis nog recht. Het asfalt van autowegen is gewoon in stukken gebroken.

Ook in Pristina (Kosovo), de regio Salzburg en Tirol in Oostenrijk, de streek rond Foggia in Italië en in de regio rond de Poolse stad Krakau was het gisteren nog alle hens aan dek om het laatste water weg te krijgen en puin te ruimen. Maar het zal maanden duren voordat het leven in sommige regio’s weer min of meer normaal zal kunnen verlopen.

Bad Muenstereifel (Duitsland).

Bergen (Nederland).

Kitzbuehel (Oostenrijk).

Palermo (Italië).

Pristina (Kosovo). Foto: AFP

Cheseaux-Noreaz (Zwitserland). Foto: ISOPIX

Krzyszkowice (Polen). Foto: ISOPIX