Melanie zet trots opzij voor hulp voor dochters: “Toen, na Clara, ook Myrthe ziek bleek, ben ik gecrasht”

Ziekenhuis in, ziekenhuis uit: zusjes Clara (3) en Myrthe (2) Vandierendonck hebben allebei een immuunstoornis. Altijd is er wel iemand ziek. Elke verkoudheid wordt een longontsteking, elke griep een ziekenhuisopname. Clara heeft bovendien ook nog een zeldzaam syndroom dat haar ontwikkeling hindert. “Zonder therapie zou Clara blijven stilstaan”, zegt mama Melanie Clemens. “Maar de rekeningen blijven binnenkomen, terwijl we op wachtlijsten staan voor extra budget.”