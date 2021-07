Feestvakantie mondt uit in een nachtmerrie: Nederlandse Carlo doodgeslagen door jongeren van amper 20 jaar oud

Een 27-jarige Nederlander is overleden in een ziekenhuis op Mallorca nadat hij vorige week woensdag in de uitgaansbuurt zwaar in elkaar werd geslagen door een bende landgenoten. Waarom het tot een ruzie kwam, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de verdachten al eerder amok hadden gemaakt toen de horecazaken verplicht moeten sluiten.