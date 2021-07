Akkoord over universele bankdienst voor wie niet digitaal bankiert, maar de prijs roept bedenkingen op

Bankkantoren die sluiten, geldautomaten die verdwijnen, almaar minder toestellen om rekeninguittreksels te printen, bankverrichtingen aan het loket die steeds duurder worden… Banken proberen ons zo veel mogelijk digitaal te laten bankieren. Alleen is lang niet iedereen mee met die snelle digitalisering.

“De universele bankdienst is een antwoord op een samenleving in verandering: alles verloopt meer en meer via de pc of de smartphone en niet iedereen is daarmee vertrouwd”, zegt Karel Baert, CEO van bankenkoepel Febelfin. Die werkte met de federale overheid een ‘charter’ uit dat een ‘universele bankdienst’ invoert: tegen een vaste prijs van 60 euro per jaar (of 5 euro per maand) geeft dat pakket toegang tot een reeks niet-digitale bankverrichtingen (zie beneden). “Het is belangrijk dat iedereen, ook wie nog niet overweg kan met de digitalisering van de bankdiensten, bij de bank geld kan afhalen en overschrijvingen kan doen tegen een betaalbaar en transparant tarief”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Test Aankoop, dat al lang op de barricaden staat voor zo’n ‘universele bankdienst’, spreekt van “een grote stap vooruit”, maar heeft toch bedenkingen bij de prijs: “60 euro per jaar voor een zichtrekening kan redelijk lijken, maar bijna de helft van de banken biedt nu reeds voor minder dan die prijs een product aan dat geschikt is voor dat klantenprofiel.” Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil nu werk maken van “duidelijke prijsvergelijkers voor bankdiensten”, want “vele consumenten hebben niet het beste pakket voor hun profiel”.

De universele bankdienst in het kort

•Minimaal 24 gratis geldopnames per jaar aan de geldautomaten van de eigen bank

•Minimaal 60 manuele verrichtingen per jaar aan het loket van de bank

•Een debetkaart

•Gratis afdrukken van papieren rekeningafschriften in het bankkantoor, maandelijkse afhalingen aan het loket (indien de bank dit aanbiedt) of eenmaal per maand verzending per post tegen een redelijk tarief

•De mogelijkheid van gratis domiciliëring van facturen (bvb. energie, water, telecom, …) en het gratis ingeven van doorlopende betalingsopdrachten (bvb. huur).