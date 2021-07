Ontslagen topmilitair schiet met scherp terug: “Ik wilde verder doen op voorwaarde dat ik meer personeel kreeg. De tweede optie was mij vervangen”

Generaal-majoor Philippe Boucké, de voormalige topman van ADIV, geeft zijn eigen versie over zijn vertrek bij de militaire inlichtingendienst. De man zegt dat zijn ontslag al langer vastlag. “Ik heb zelf aangegeven te willen verder doen op voorwaarde dat ADIV versterkt werd met personeel”, tweet hij. “De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend.”

Daarmee laait de parfum de crise rond Defensie weer helemaal op. De stafchef van het leger Michel Hofman had nog maar tegen de middag om sereniteit gevraagd nadat een schare generaals zich publiekelijk hadden uitgelaten tegen het aan de kant schuiven van Boucké. Een beslissing die viel in de nasleep van de zaak Jürgen Conings, de militair die een aanslag wilde plegen op viroloog Marc Van Ranst.

Hofman noemde die beslissing “de enige resterende keuze voor het welzijn van generaal Boucké en onontbeerlijk voor een serene werking van het ADIV” in een intern bericht aan de troepen en schaarde zich achter de beslissing van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Elders werd gewag gemaakt van een nakende burn-out.

Boucké zelf tweet nu vanuit zijn afgeschermde account zijn versie van de feiten. Zijn kop lag volgens hem al langer op het kapblok. “Op 8 juli kreeg ik als enige boodschap dat men mij wou vervangen en zelfs een disciplinaire sanctie tegen mij wou lanceren. Op 14 juli ben ik op de parlementaire commissie Defensie een uur lang ondervraagd. Het resultaat van de dag zelf is gekend, de meesten hebben mij gesteund.”

Maar een dag later was het toch prijs.” Op 15 juli, de dag dat er beslist werd mij te vervangen, lagen er twee opties op tafel”, zegt Boucké. “Ik heb zelf aangegeven te willen verder doen op voorwaarde dat ADIV versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend.”

De communicatie van de generaal is bijzonder pijnlijk voor minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Die moest sowieso al spitsroeden komen lopen in de Kamercommissie Landsverdediging nu donderdag. Daar eisen oppositie en meerderheid verduidelijking hoe het precies is gelopen met het ontslag van Boucké. De man was nog maar een paar maanden in functie en er kon hem in de zaak Conings eigenlijk weinig verweten worden. Voor de tweets van Boucké beloofde het al moeilijk te worden, nu zal ze van ver moeten komen. De oppositie eist al haar ontslag.

“De minister heeft donderdag een afspraak in de Kamer, waar de feiten zullen worden toegelicht”, reageert de woordvoerder van Dedonder.