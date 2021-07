Toen het “droomscenario” mislukte, richtte hij maar een bloedbad aan op een zomerkamp

Drie aanslagen met bomauto’s gevolgd door drie schietpartijen in hartje Oslo. Dat was het “droomscenario” in het hoofd van de extreemrechtse nationalist Anders Behring Breivik. Het draaide anders uit op 22 juli 2011, met één bomauto en een bloedbad op het eiland Utøya dat de wereld schokte. Uit een reconstructie op basis van verhoren en politierapporten blijkt dat Breivik jarenlang aan zijn plannen werkte. En dat Utøya pas zijn plan C was.