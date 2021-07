Op naar volle voetbalstadions: systeem met Covid Safe Tickets treedt vanaf 13 augustus in werking

Uw favoriete ploeg binnenkort opnieuw in een vol stadion aan het werk zien? Het kan. Het Overlegcomité gaf gisteren groen licht voor het Covid Safe Ticket: een soort coronapas die de clubs moet toelaten om hun stadion vanaf 13 augustus opnieuw volledig uit te verkopen, zonder afstandsregels en mondmaskers.

Een bewijs dat u al minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, een bewijs dat u net hersteld bent van een coronabesmetting óf een negatieve PCR-test van jonger dan 72 uur: één van die drie zaken zult u moeten kunnen voorleggen om een Covid Safe Ticket te bemachtigen. Die ‘coronapas’ heeft u binnenkort nodig om binnen te geraken op georganiseerde evenementen in de buitenlucht met minstens 1.500 aanwezigen. Ook voor een ticket voor een wedstrijd in de Jupiler Pro League zult u vanaf 13 augustus een Covid Safe Ticket nodig hebben.

Dat klinkt als een verstrenging, want op dit moment kunt u al een wedstrijdticket kopen zonder ook maar enig bewijsmiddel te tonen. Alleen is er wel een wezenlijk verschil: als het Covid Safe Ticket-systeem in werking treedt, mogen clubs hun stadions opnieuw volledig uitverkopen en dus niet langer dertig procent, zoals vanaf de competitiestart tot 13 augustus het geval is. Bovendien hoeven de fans in het stadion geen mondmasker meer te dragen. Een goeie zaak voor de fans, die opnieuw op een normale manier van het voetbal kunnen genieten, én voor de clubs, die hun inkomsten weer wat zien verhogen.

“De tijd dringt”

“Als we dankzij het Covid Safe-ticket de stadions opnieuw kunnen vullen, is dat fantastisch nieuws”, vindt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League. Wél heeft de vereniging van profclubs nog vragen over de concrete uitwerking van het systeem. Die ligt in handen van de overheid. “Als we het Covid Safe Ticket zouden kunnen integreren in de scanning van de toeganstickets, zou dat perfect zijn”, zegt Van Bever. “Want dan kunnen de supporters snel binnen. Maar zolang het systeem niet op punt staat, blijft het lastig. Rijen van honderden mensen omdat clubs alles manueel moeten controleren: dat willen we vermijden. De tijd om een systeem klaar te hebben dringt.”