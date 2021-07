Zorg dat je niet voor een dichte deur staat: hier kan je op de nationale feestdag (niet) terecht?

Woensdag 21 juli is een officiële feestdag. Dat betekent dat alle overheidsdiensten gesloten zijn. Maar ook veel winkels sluiten de deuren. Waar kon je op deze Nationale Feestdag wel of niet terecht?

Postkantoren blijven gesloten. Er is geen postbedeling. Ook de krant verschijnt niet.

Banken blijven dicht. Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, meldt dat klanten wel nog steeds terecht kunnen in de selfbanks, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers.

NMBS, De Lijn en MIVB hanteren de zondagdienstregeling. Bekijk de dienstregeling vooraf zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Gemeentehuizen zijn dicht op 21 juli.

Ook de lokale politie werkt volgens een speciale regeling. Dat wil zeggen dat de administratieve diensten gesloten zijn. Noodnummers blijven uiteraard wel bereikbaar.

Dokters en ziekenhuizen werken volgens zondagsregeling. Dat wil zeggen dat wanneer je een huisarts nodig hebt, je je tot de huisartsenwachtpost zal moeten wenden. In ziekenhuizen worden enkel dringende operaties uitgevoerd en wordt volgens zondagsregeling gewerkt.

De meeste supermarkten zijn donderdag dicht, al zullen veel kleinere winkels wel open zijn; zeker in de voormiddag. Maar grote warenhuizen zoals Carrefour, Aldi, Lidl en Makro blijven gesloten. Donderdag kan je gewoon weer je boodschappen doen.

Wie plannen heeft om te klussen op de feestdag, moet zien dat zij of hij dinsdag al haar of zijn materiaal al in huis haalt, want woensdag zijn de doe-het-zelfwinkels dicht.

De pretparken zoals Bobbejaanland, Plopsaland en de dierenparken Plankendael, Pairi Daiza en de Zoo van Antwerpen zijn wel open. Let op: Walibi blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten als gevolg van de wateroverlast. Walibi en Aqualibi zijn volledig ondergelopen. De schade is aanzienlijk.

Ook de meeste musea zijn open. Al kijk je best vooraf even op de website. Het MAS in Antwerpen is bijvoorbeeld open op de Nationale Feestdag.

Pech voor wie dit jaar prinses Delphine voor het eerst hoopte te zien op het podium van het Defilé, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Er is geen publiek toegelaten. Wie wil kijken, zal dat op tv moeten doen. Ook het vuurwerk, waar ieder jaar duizenden mensen naar toe gaan, is afgelast.

In de winkelstraten blijven modewinkels dicht. Wil je toch shoppen? Zeb houdt zijn winkels open. En ook bij Maasmechelen Village kan je terecht op deze feestdag.