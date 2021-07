Edgar Davids na half jaar alweer weg bij Portugese vierdeklasser Olhanense

Voormalig Nederlands international Edgar Davids (48) is niet langer hoofdtrainer bij de Portugese vierdeklasser SC Olhanense, zo maakte de club maandag bekend.

De oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en Tottenham was er nog maar sinds begin dit jaar aan de slag. Voordien was hij assistent-trainer bij het Nederlandse Telstar. Daarvoor was hij kort werkzaam bij Oranje onder 20. Van 2012 tot 2014 was hij hoofdtrainer bij de Engelse club Barnet FC.

Olhanense speelde van 2009 tot 2014 op het hoogste niveau van Portugal, maar sinds 2014 gaat het in sportief opzicht een stuk minder met de club. Komend seizoen komen ze in de vierde afdeling uit.