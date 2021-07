Fusie Nederlandse bedrijven creëert grootste inlogbedrijf van Europa

Foto: © Wavebreakmedia Ltd

De Nederlandse techbedrijven iWelcome en Onegini gaan samen verder. Het fusiebedrijf gaat OneWelcome heten en vormt het grootste inlogbedrijf van Europa in een snelgroeiende miljardenmarkt. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD)

“Wat we doen klinkt misschien onbenullig, maar het is wel kritische infrastructuur, want wie niet meer kan inloggen kan bijna niets meer”, zegt CEO Danny de Vreeze.

Inloggen op bijvoorbeeld een website of app lijkt simpel, maar is al snel complex. Omdat veel bedrijven willen voorkomen dat ze fouten maken, laten ze het inlogproces liever over aan een gespecialiseerd bedrijf.

OneWelcome verzorgt de digitale voordeur van uiteenlopende organisaties, zoals de Nederlandse Spoorwegen, verzekeraar ASR en de Europese Centrale Bank (ECB). Het bedrijf kijkt niet alleen of de gebruiker bijvoorbeeld het juiste wachtwoord intikt, maar ook of de inlogpoging niet vanuit een vreemde plek komt. “De meeste mensen klikken trouwens op wachtwoord vergeten”, merkt De Vreeze op.

Achter de schermen regelt het techbedrijf eveneens dat nieuwe accounts kunnen worden aangemaakt. Ook zorgt OneWelcome ervoor dat mensen zich weer kunnen afmelden.