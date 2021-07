De gezondste trofee? Waarom twee Madrileense clubs strijden voor de ‘Gouden Komkommer’

Het moet één van de meest gekke trofeeën zijn die je in het voetbal kan winnen, maar op 7 augustus strijden de Spaanse clubs Leganés en Rayo Vallecano voor de ‘Gouden Komkommer’ in een onderling oefenduel.

Het vriendschappelijk tornooi tussen de twee clubs, die vlakbij elkaar gelegen zijn in de Madrileense buitenwijken, en andere kleinere Madrileense clubs uit de regio is intussen een traditie geworden onder de vorm van de ‘Trofeo Villa de Leganés’. Het eerste tornooi werd georganiseerd in 1980, enkel in 2020 ging het door de coronapandemie niet door. Het tornooi wordt gespeeld met wisselende deelnemers, want bijvoorbeeld Real Madrid staat ook twee keer op het palmares. Leganés, intussen in de Spaanse tweede klasse, won de trofee het meest met 21 zeges.

De winnaar ontvangt een wel heel bijzonder trofee: de ‘Gouden Komkommer’. Een gevolg van de bijnaam van Leganés, dat de ‘komkommerkwekers’ genoemd wordt in de volksmond. In de wijk waar de club gevestigd is, worden immers veel komkommers gekweekt.