Eigenaars van zonnepanelen met digitale meter kunnen vanaf vandaag premie aanvragen

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen vanaf vandaag een retroactieve premie aanvragen, die hun financiële verlies na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof moet compenseren.

die rechtbank vernietigde begin dit jaar de regeling met de virtueel terugdraaiende teller: die gaf ook eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter nog recht op het oude systeem, met een terugdraaiende teller en een prosumententarief.

De Vlaamse regering besloot na de vernietiging om de eigenaars recht te geven op een eenmalige compensatie, die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen. Het digitale loket om die retroactieve investeringspremie aan te vragen opent vandaag, dinsdag 20 juli.

Enkel wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021 komt in aanmerking. De uitbetaling zou nog dit jaar moeten gebeuren voor alle premies die voor midden november worden aangevraagd. De uiterste datum voor een aanvraag is 19 januari 2022.

Wie nu nog een analoge meter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen en uiterlijk tot 31 december 2025. De premie daalt evenwel elk jaar in afwachting van de plaatsing van een digitale meter.