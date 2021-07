Elders is de opkuis bezig, maar hier vechten ze nog steeds tegen het water

Terwijl de meeste gemeenten stilaan aan de opkuis beginnen, is het op andere plaatsen nog wachten tot het water wegzakt. In Herk-de-Stad vreest burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) dat dat nog dagen tot zelfs weken kan duren. “Zeker als het in het weekend opnieuw gaat regenen.”

In Herk-de-Stad is het overstromingsgevaar nog altijd niet geweken. De dijkbreuk in de Demer en de kunstmatige bres in de Gete werden er dan wel gedicht, maar maandag ontstond er weer een nieuwe bres ...