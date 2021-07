Koning Filip in tv-toespraak: “Menselijke tol van overstromingen is hoog”

Koning Filip heeft daags voor de nationale feestdag zijn traditionele tv-toespraak gegeven. Die stond grotendeels in het teken van de overstromingen in ons land. “De menselijke tol is hoog”, sprak hij. Ook verwees hij naar de coronacrisis.

LETTERLIJK. Dit zei koning Filip in zijn 21 juli-toespraak

“Een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp. Onze gedachten gaan naar de families en naasten van de slachtoffers en naar allen die zich in nood bevinden. De menselijke tol is hoog.”

Zo begon koning Filip zijn 21 juli-toespraak. Om dan voort te gaan: “De overstromingen hebben een ravage in onze steden en dorpen aangericht. Velen hebben alles verloren. Het werk van een mensenleven, weggevaagd in enkele uren. De koningin en ik zullen nooit onze ontmoetingen vergeten met de bewoners van Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort en van andere zwaar getroffen gemeenten.”

Filip zag ook positieve kanten aan het negatieve nieuws. “In tegenspoed geeft onze bevolking blijk van een immense solidariteit. Uit alle hoeken van het land wordt spontaan hulp geboden en talloze vrijwilligers zijn vol toewijding aan de slag gegaan. We zijn hen en onze Europese partners heel dankbaar.”

Gezondheidscrisis

Deze tragedie komt bovenop de lange gezondheidscrisis, aldus de vorst. “De afgelopen achttien maanden heeft ons land een zware beproeving doorstaan. We hebben een hoge tol betaald. Velen van ons hebben een persoonlijk of professioneel drama beleefd. Ons leven is overhoopgehaald – met gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, vooral bij de jeugd. Velen hebben te lijden gehad onder eenzaamheid en afzondering.”

Ook hier een positieve kant: “De koningin en ik zijn getuige geweest van prachtige voorbeelden van veerkracht. Ze verdienen al onze dankbaarheid.”

Zijn toespraak sloot de koning af met de boodschap: “Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren. Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan. Deze overtuiging deel ik graag met u ter gelegenheid van de nationale feestdag.”