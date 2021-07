Feyenoord neemt afstand van “walgelijk spandoek” gericht aan Steven Berghuis met ook vermoorde Peter R. De Vries op

Een wansmakelijke spandoek die de afgelopen dagen op sociale media circuleerde, wordt door Feyenoord ten zeerste veroordeeld. Fans van de Rotterdamse club hadden op de spandoek vinkjes geplaatst naast de vermoorde Ajax-supporters Peter R. De Vries en Martin van de Pol en een leeg vakje bij Berghuis.

Berghuis stapte deze week over van Feyenoord naar Ajax, de aartsrivaal uit Amsterdam. Peter R. De Vries, de misdaadjournalist die vorige week neergeschoten werd en overleed aan zijn verwondingen, was een grote fan van Ajax. Ook Van de Pol, ‘Polletje’ genaamd en vorig jaar geliquideerd op klaarlichte dag in Amsterdam, verklaarde zijn liefde voor de recordkampioen van Nederland. De spandoek insinueerde dat Berghuis de volgende liquidatie zou worden.

“Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van de zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen, zoals het walgelijke spandoek gericht aan Steven Berghuis dat op sociale media rondgaat, en roept op hiermee te stoppen”, zo schrijft Feyenoord op Twitter.