Corruptieproces van Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma verdaagd naar 10 augustus

Het proces van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma in een corruptiezaak is uitgesteld naar 10 augustus. Dat heeft de rechtbank in Pietermaritzburg aangekondigd.

“Het proces wordt uitgesteld naar 10 augustus”, zo liet rechter Piet Koen weten. Maandag lieten de advocaten van Zuma weten dat ze uitstel gingen vragen omdat de voormalige president de zittingen vanuit de gevangenis van Estcourt, op een honderdtal kilometer van de rechtbank, moet volgen via videoconferentie. Ze vonden dat zijn grondwettelijke rechten geschonden worden als hij niet persoonlijk aanwezig mag zijn.

In het corruptieproces, dat reeds herhaaldelijk werd uitgesteld, staat Zuma terecht voor zestien aanklachten van fraude, corruptie en afpersing bij de aankoop van militair materieel bij Europese defensiebedrijven toen hij vicepresident was in 1999. Zo zou hij omgerekend naar de huidige koers 235.000 euro hebben opgestreken van de Franse groep Thales waarmee een contract van ongeveer 2,8 miljard euro was afgesloten. Zuma pleit onschuldig.

Zuma was president van Zuid-Afrika tussen 2009 en 2018, maar moest opstappen na een serie schandalen. Zijn opvolger Cyril Ramaphosa heeft beloofd de corruptie in het land uit te roeien.