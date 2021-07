Brandweer moet naakte zwemmer uit parkvijver redden

Roeselare - De brandweer van Roeselare werd dinsdagochtend omstreeks 10.30 uur opgeroepen naar het Sint-Sebastiaanspark. Daar geraakte een naakte zwemmer niet meer uit het water.

De verwarde jongeman was in het water beland, maar sloeg plotseling helemaal in paniek. De jongeman dreigde te verdrinken. “Ik hoorde een persoon om hulp roepen en ging onmiddellijk kijken wat er gaande was”, aldus een man uit Brugge die zich vlak bij het park bevond. De man rende naar de kant van het water en kon de jongeman uit het water heffen.

Inmiddels waren ook het duikteam van de brandweer, een ambulance en de politie toegesneld. De brandweer moest niet meer tussenkomen. De jongeman, geen onbekende voor de politie, kreeg snel een handdoek en wat kledij. De verwarde man zorgde daarna nog wat voor animo door nog even weg te lopen, maar nam uiteindelijk toch plaats in de combi.