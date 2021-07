Nonchalante tieners bezorgen vaccinatiecentrum kopzorgen

Sint-Martens-Latem / De Pinte / Nazareth - Tieners die uitgenodigd werden voor hun vaccin in het vaccinatiecentrum in Nazareth, bevestigen die de laatste weken steeds minder. Het vaccinatiecentrum heeft daardoor heel wat extra planningswerk, maar er gaan geen vaccins verloren.

In het vaccinatiecentrum van Nazareth worden momenteel vooral jongeren gevaccineerd tussen 16 en 19 jaar. Voor hen is de vakantie nu enkele weken bezig, en dat blijkt geen ideale combinatie te zijn. Veel afspraken voor vaccinaties worden immers niet bevestigd of geannuleerd. Voor de honderden afspraken van vandaag, had maandag bijna de helft van de jongeren nog niet gereageerd.

“De uitnodigingen per brief komen aan terwijl de jongeren op vakantie of op kamp zijn, en soms pas vlak voor de afspraak”, zegt programmamanager Klaus Van Cauwenberghe. “We hebben geen andere gegevens om hen sneller te kunnen bereiken. We proberen dat wel te doen via sociale media of via de ouders, zodat ze toch hun afspraak bevestigen of verplaatsen.”

Weinig weigeringen

De jongeren komen soms alsnog opdagen, ook al hebben ze niet bevestigd. Of ze komen langs op een ander moment, of nemen later pas contact op voor een nieuwe afspraak. In het vaccinatiecentrum wordt daar zo veel mogelijk rekening mee gehouden.

“De planning is intern een grote klus, maar het lukt wel”, zegt Van Cauwenberghe. “Er gaan nooit vaccins verloren. Er zijn ook bijna geen jongeren die echt weigeren, ze gaan er vooral ongedwongener mee om.”

In Sint-Martens-Latem en De Pinte is ondertussen 72 procent van alle volwassen inwoners volledig gevaccineerd, in Nazareth 69 procent. Ongeveer 77 procent van alle inwoners kreeg al een eerste prik.