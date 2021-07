Kabinet Verlinden: “Alle hulp van externe brandweerkorpsen is welkom”

“Alle hulp is welkom.” Zo reageert het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op het bericht dat externe brandweerkorpsen maandag niet gewenst waren in het Luikse rampgebied. “We danken alle zones die brandweerlieden ter beschikking stellen”, aldus het kabinet.

Onze krant berichtte dinsdag dat brandweerkorpsen uit Vlaanderen, maar ook uit Henegouwen en Luxemburg, in de loop van het weekend lange tijd werkloos moesten toekijken in de zwaar getroffen regio. Zondagavond kregen ze van de Luikse crisiscel te horen dat hun hulp maandag niet meer nodig was, luidt het. Dinsdag zou de crisiscel wel weer een beroep willen doen op externe brandweerkorpsen.

In een reactie zegt het kabinet-Verlinden dat sinds afgelopen weekend brandweerlieden uit zones uit het hele land op het terrein aanwezig zijn. “Om de hulpverlening op lokaal niveau verder te organiseren, moet er een duidelijke inventaris gemaakt worden van de noden op het terrein. Dit is ondertussen gebeurd en het aanbod wordt hier verder op afgestemd. Alle hulp is welkom in de getroffen zones”, verzekert het kabinet.