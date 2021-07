Shell gaat in beroep tegen vonnis in spraakmakende klimaatzaak in Nederland

Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het olie- en gasbedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, zo bepaalde de rechters. De zaak was aangespannen door Milieudefensie en andere organisaties. Zo’n 17.000 burgers steunden de zaak.

Shell stelt dat het “de handschoen oppakt” en uiterlijk in 2050 een energiebedrijf wil zijn “met netto nul uitstoot”. Het bedrijf vindt een rechterlijke uitspraak tegen één bedrijf echter “niet effectief”, legt CEO Ben van Beurden uit. “Er is duidelijk, ambitieus beleid nodig dat fundamentele verandering in het hele energiesysteem stimuleert”, zegt hij. “Klimaatverandering is een uitdaging die zowel dringende als mondiale actie vereist; actie die de samenwerking bevordert en de coördinatie tussen alle partijen aanmoedigt.”