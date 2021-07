Onyeka is eerste zomeraanwinst Brentford, ervaren rot Hennessey strijkt neer bij Burnley

Dubbel transfernieuws in de Premier League dinsdag: Frank Onyeka is de eerste zomeraanwinst van promovendus Brentford en Wayne Hennessey verbindt zijn lot aan Burnley.

Onyeka is een 23-jarige Nigeriaan die de overstap maakt van de Deense topclub Midtjylland, waar de Belgische Maleisiër Dion Cools actief is. De middenvelder arriveerde maandag in het Verenigd Koninkrijk en moet eerst in verplichte quarantaine alvorens hij kan aansluiten bij de Londense club. Hij ondertekende een vijfjarig contract.

Oud gediende Wayne Hennessey stond sinds 2014 onder contract bij Crystal Palace, maar kwam daar de afgelopen twee seizoenen nauwelijks in het stuk voor. Hij kiest eieren voor zijn geld met een overstap naar Burnley, dat de voorbije voetbaljaargang op de 17e plaats eindigde. De transfervrije Welshmen, ondertussen 34 jaar oud, zette zijn krabbel onder een tweejarig verblijf op Turf Moor, met optie op nog een jaar extra.