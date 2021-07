Real Madrid kondigt officieel komst van transfervrije Alaba aan

David Alaba is officieel een speler van Real Madrid. De Oostenrijker tekent transfervrij in Madrid nadat hij zijn contract bij Bayern München niet verlengde.

De 28-jarige Alaba was actief op het voorbije EK en verzamelde bij Bayern een stevig palmares. Hij won liefst 28 trofeeën in Beieren, waaronder twee Champions Leagues, twee WK’s voor clubs, twee Europese Supercups en tien Bundesliga-titels. Hij speelde in totaal 431 wedstrijden voor ‘der Rekordmeister’ en werd driemaal verkozen in het UEFA Team of the Year.

“De nieuwe Real Madrid-speler is een veelzijdige verdediger, die zowel op de linkerflank als centraal uit de voeten kan. Ook op het middenveld kan hij spelen. Behalve zijn defensieve kwaliteiten zoals kracht en snelheid heeft hij ook een uitstekende techniek en een goede trap in de benen vanop vrijschop”, roemt De Koninklijke de nieuwe ploegmaat van Thibaut Courtois en Eden Hazard.