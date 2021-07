En toen werd het even stil: het hele land rouwt om de slachtoffers van het noodweer

Gent / Keerbergen / Ieper / Brussel -

België is in diepe rouw gedompeld nadat het noodweer vorige week ongemeen hard toesloeg en er minstens 31 dodelijke slachtoffers vielen. In talloze steden werd het dinsdagmiddag - op de dag van de nationale rouw - even stil en loeiden de sirenes van onze hulpdiensten om de slachtoffers te herdenken. Niet alleen in het zwaar getroffen Verviers, waar het koninklijke echtpaar aanwezig was, werd het stil, ook in Ieper, Keerbergen, Brussel en Gent viel het openbare leven even stil.