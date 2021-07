Studie: “Mogelijk tien keer meer sterfgevallen door coronavirus in India dan officieel aangegeven”

Het aantal overtollige sterfgevallen in India tijdens de coronapandemie zou wel eens tien keer hoger kunnen liggen dan wat de officiële cijfers zeggen, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerde studie. Volgens research van het Amerikaanse Center for Global Development zouden tussen januari 2020 en juni 2021 tussen drie en 4,9 miljoen meer mensen zijn gestorven dan te verwachten was.

“Overtollig sterfgeval” is het verschil tussen het aantal opgetekende overlijdens en het verwachte aantal in dezelfde periode. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een accurater meting dan bevestigde corona-overlijdens alleen.

Eind juni zei New Delhi 400.000 sterfgevallen te hebben opgetekend, aldus de studie. “De realiteit is, uiteraard, catastrofaal erger. Wellicht zijn er meerdere miljoenen en niet honderdduizenden sterfgevallen”, zegt het Center for Global Development.