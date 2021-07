Beveren-Waas - Een bestuurder is dinsdagvoormiddag om het leven gekomen bij een ongeval op de Ketenislaan in Kallo in de Waaslandhaven.

Het slachtoffer was om een onduidelijke reden met zijn auto van de rijbaan afgeweken en was achteraan ingereden op een geparkeerde trailer. Door de klap kwam de wagen deels onder de vrachtwagen terecht. De bestuurder was op slag dood.

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.