Ben & Jerry’s stopt ijsverkoop in bezette Palestijnse gebieden, Israël woedend

Ben & Jerry’s zal geen ijs meer verkopen in door Israël bezette Palestijnse gebieden. Dat maakte de Amerikaanse ijsmaker maandag bekend. De Israëlische premier Naftali Bennett waarschuwde dinsdag tegenover moederbedrijf Unilever voor “ernstige gevolgen”.

Volgens Ben & Jerry’s strookt het aan de man brengen van zijn ijs in bezette Palestijnse gebieden niet met zijn waarden. “We horen en erkennen de bezorgdheden die onze fans en onze vertrouwde partners met ons delen”, luidt het in een mededeling.

Door de boycot zet Ben & Jerry’s eind dit jaar de samenwerking stop met zijn licentiehouder in Israël. De Amerikaanse ijsmaker is wel van plan om “via een andere regeling” zijn producten te blijven verkopen in het land. De details daarover worden later pas bekendgemaakt.

Ondertussen is er in Israël heel wat kritiek gekomen op de beslissing van Ben & Jerry’s, onder meer van premier Naftali Bennett, een voorstander van het Israëlische nederzettingenbeleid. Bennett waarschuwde in een telefoongesprek met Alan Jope, de CEO van de Britse was- en levensmiddelenproducent Unilever, die eigenaar is van Ben & Jerry’s, voor “ernstige gevolgen”. Hij noemt de boycot in een mededeling een “duidelijke anti-Israëlische actie.”

Ook minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid reageerde in een video al misnoegd. “De beslissing van Ben & Jerry’s is een beschamende capitulatie aan antisemitisme, aan de BDS-beweging (die oproept tot een wereldwijde boycot tegen Israël, red.) en aan alles wat slecht is in het anti-Israëlische en anti-Joodse discours”, luidde het.