Singapore in shock: tiener (16) vermoordt 13-jarige vermoedelijk met bijl op school

Een 16-jarige jongen is dinsdag beschuldigd van de moord op een 13-jarige jongen in Singapore. Het slachtoffer werd maandag dood aangetroffen in de badkamer van school, naast hem lag een bijl.

De Singaporese minister van Onderwijs, Chan Chun Sing, zei maandag in een Facebook-bericht dat het incident plaatsvond op River Valley High School, een prestigieuze school in het westelijke deel van Singapore.

Een 16-jarige scholier is aangehouden. Hij werd dinsdag in staat van beschuldiging gesteld voor moord. Daarop staat in Singapore de doodstraf, maar omdat de verdachte minderjarig is, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

Politie aan het werk in de school Foto: AFP

Volgens de politie kenden de tieners elkaar niet. Het motief is nog onduidelijk. Maar volgens de BBC zou de jongen opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling in 2019.

Schok

Het incident zorgde voor een grote schok in Singapore. Het land staat wereldwijd bekend om zijn lage misdaadcijfers. Het is ook een van de veiligste landen ter wereld.

,,Onze gedachten gaan uit naar de familie van de studenten’’, aldus Chan in zijn Facebook-bericht.