OH Leuven versterkt achterhoede met Sébastien Dewaest

OH Leuven heeft een defensieve versterking beet: het huurt namelijk Sébastien Dewaest (30) tot het einde van het seizoen van KRC Genk. Bij Genk was de verdediger overbodig. Vorig seizoen werd hij in de terugronde nog uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Toulouse.

De 30-jarige Dewaest was onder Philippe Clement een absolute sterkhouder in het titeljaar 2018-2019, waarna hij een jaar later ook de aanvoerdersband kreeg bij de Limburgers. Vorig seizoen verloor hij die echter, samen met zijn basisplaats, onder de Duitser Hannes Wolf. Daarom leende Genk hem in de terugronde uit aan het Franse Toulouse. Daar speelde hij uiteindelijk veertien keer en greep hij net naast de promotie naar de Ligue 1.

Voordien speelde Dewaest ook nog voor Charleroi, Roeselare en Lille OSC. De verdediger speelde al zo’n 200 wedstrijden in de Belgische competitie. Wim De Corte, technisch directeur bij OH Leuven, is dan ook tevreden met de versterking: “Met Sébastien Dewaest halen we een echte leider in huis. Zowel op als naast het veld neemt Sébastien steeds het voortouw. Hij brengt ook een brok ervaring mee in het hart van onze verdediging, want hij speelde zo’n 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League.”