5 augustus weten Reuzegommers wie van hen voor rechter moeten verschijnen voor dood Sanda Dia

De raadkamer in Hasselt beslist op 5 augustus welke leden van studentenclub Reuzegom zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden na de dood van student Sanda Dia. Die kwam om het leven na een uit de hand gelopen studentendoop van de club.

Ousmane Dia (r), de vader van Sanda, komt aan op de rechtbank. Foto: BELGA

Na ruim drie uur zitting kwamen de verschillende raadslieden buiten. De meesten onthielden zich van commentaar. Ze zeiden alleen dat er op 5 augustus een beslissing zal vallen.

“Moeilijke zitting”

Advocaat Sven De Baere, die de vader van Sanda Dia bijstond, sprak van een moeilijke zitting. “Het was voor mijnheer de eerste keer dat hij geconfronteerd werd met de standpunten van iedereen via de advocaten van de verdediging. Ik kan jammer genoeg niet zeggen wat er inhoudelijk gezegd is, omdat het achter gesloten deuren was. Het was niet gemakkelijk. Laten we het daar op houden. Het was de eerste keer dat hij hoorde hoe zij hun betrokkenheid bij de zaak zien. Op 5 augustus wordt beslist of de zaak naar de correctionele rechtbank kan doorverwezen worden of niet, of dat er bijkomend onderzoek nodig is of niet. Dan moeten we zien of er hoger beroep wordt aangetekend tegen die beslissing. Die mogelijkheid bestaat, zowel voor de verdediging als de burgerlijke partij en het openbaar ministerie.”

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

Persbericht

Ondertussen raakt bekend dat de leden van Reuzegom een brief naar de familie van Sanda Dia wilden sturen. Dat meldden De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag. Maar na tussenkomst van enkele ouders en advocaten werd de brief nooit verstuurd.

J., preses van Reuzegom, zou aanvankelijk volgens de kranten na overleg met zijn advocaat een persbericht opgesteld hebben, waarvan hij een ontwerp naar andere Reuzegommers stuurde. “Met deze brief willen wij onze spijt en verdriet proberen te uiten”, staat er. “Wat er op 5 december (2018) gebeurd is met Sanda had nooit mogen gebeuren, maar wij hadden dit ook niet kunnen bedenken omdat wij het draaiboek van de doop volgden exact zoals het al vele jaren gebeurt en ook wij het hebben ondergaan, zonder problemen.”

De meeste Reuzegommers vinden het persbericht onverstandig. Een lid noemt het “nog meer stof om artikels over te schrijven”, schachtentemmer A. vindt dat “zoveel mogelijk uit de media blijven de boodschap” is, een derde Reuzegommer schrijft: “Vader zegt: niet doen”. Het persbericht wordt niet verstuurd.

Een dag later, na het overlijden van Sanda, ontstond het plan een gezamenlijke brief aan zijn ouders te richten. Een Reuzegommer stelde een handgeschreven brief op die de redactie van De Morgen kon inkijken. Hij schrijft: “Naast het feit dat wij jullie oprecht ons medeleven willen betuigen, willen wij er alles aan doen om jullie leed te verzachten. Wij zouden heel graag een gesprek met jullie aangaan om zo al jullie vragen te beantwoorden en waar nodig duidelijkheid te scheppen.” De bedoeling is om de brief te ondertekenen met “alle voornamen”.

Maar er komt tegenkanting van Reuzegom-leden die niet op de doop aanwezig waren, en van ouders en advocaten van Reuzegom-leden. De brief wordt niet verstuurd, de familie krijgt geen antwoorden.

