Brandweerman gaat zware brand bij buur te lijf in afwachting van collega’s: “Eerste aanval met tuinslang”

Zaventem / Sint-Stevens-Woluwe - Op het Willem Servranckxplein in Sint-Stevens-Woluwe is dinsdagmiddag een woning uitgebrand. De 59-jarige bewoner kon zich net op tijd in veiligheid brengen. De kat van de man bleef wel in de brand. Opmerkelijk: een buur, die brandweerman is in Brussel, ging in afwachting van de aankomst van de Zaventemse collega’s, het vuur al te lijf met een tuinslang en voorkwam erger.

Het vuur ontstond rond 14.50 uur, vermoedelijk in de keuken van de woonst. De vlammen sloegen al snel uit het raam. De bewoner kon tijdig naar buiten vluchten. In afwachting van de aankomst van de brandweer van Zaventem was een buurman, die brandweerman is, al tussenbeide gekomen. Met assistentie van enkele buren ging hij met een tuinslang de vlammen te lijf.

Brandweerman Nicolas Piens. Foto: DBG

“Mijn buurman kwam mij opeens zeggen dat er brand was aan de overkant van de straat”, vertelt Nicolas Piens, korporaal bij brandweer Brussel maar net ‘in verplichte rust’ na een shift. “Als brandweerman is het normaal dat ik meteen naar daar gelopen ben. Ik heb zo goed en zo kwaad mogelijk de vlammen al bestreden in afwachting van de aankomst van de collega’s van Zaventem. Met behulp van een tuinslang heb ik dan de eerste aanval gedaan.”

Zonder zijn ingreep in die cruciale eerste minuten stond het huis misschien helemaal in lichterlaaie, prezen zijn Zaventemse collega’s Nicolas na de bluswerken. Die wuifde de lof weg. “Als ik er niet was geweest, was misschien ook de andere kant van het huis ook in brand gevlogen. Maar dat weet je niet. Gelukkig is dat ook niet gebeurd.”

De kat des huizes overleefde de brand helaas niet. Ze werd vijf minuten lang gereanimeerd maar tevergeefs.

De schade in de woning is groot. Het pand, een huurwoning van het OCMW, is dan ook onbewoonbaar. Het OCMW zoekt voor de man een ander onderkomen. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.

Foto: DBG