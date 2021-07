Zijn prins Laurent en prinses Claire uit elkaar? Geruchtenmolen draait op volle toeren

Vormen prins Laurent (57) en prinses Claire (47) niet langer een koppel? De geruchtenmolen draait op volle toeren nadat een royaltywatcher in Humo een opmerkelijke uitspraak deed. En het feit dat prinses Claire woensdag voor de tweede keer afwezig zal zijn op de feestelijkheden op de Nationale Feestdag gooit alleen nog meer olie op het vuur.

“Met Kerstmis vorig jaar vernamen we dat Claire weg is bij Laurent”, dat zegt Joëlle Vanden Houden, de producer van het voormalige VTM-programma ‘Royalty’, in een interview met Humo. Volgens haar zou prinses Claire niet meer te zien zijn in hun woning in Tervuren en zou ze met de kinderen naar haar ouders in Chaumont-Gistoux getrokken zijn.

Het Paleis wil het nieuws noch ontkennen, noch bevestigen. “Het Paleis geeft nooit commentaar over het privéleven van de leden van de Koninklijke familie”, klinkt het. En ook de adviseur van prins Laurent wil geen reactie geven aan onze redactie.

Vorig jaar ontkende het paleis die geruchten ook al. Toen werd er met spoed een kerstkaart van prins Laurent en zijn gezin de wereld ingestuurd. Een foto van het hele gezin in ‘Marc Van Ranst-truien’. Maar die kerstkaart neemt niet weg dat prinses Claire niet meer op publieke koninklijke activiteiten aanwezig was sinds eind 2019. En ze woensdag, voor de tweede keer op rij, ook niet aanwezig zal zijn op de feestelijkheden voor de Nationale Feestdag.