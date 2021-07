Nog geen teken van leven van 53 vermoedelijk vermisten

Er zijn op dit moment nog 53 personen die vermist blijven of onbereikbaar zijn na de overstromingsramp van vorige week. Dat meldt het Crisiscentrum dinsdagavond. Eerder op de dag was het aantal vermoedelijk vermisten of onbereikbare personen weer opgelopen tot 116, maar van 63 van hen is intussen een teken van leven gevonden.

Exact 296 personen die als vermist waren opgegeven, zijn sinds het begin van de ramp levend teruggevonden. “De controles zijn nog niet afgerond en zullen nog meerdere dagen in beslag nemen”, zegt het Crisiscentrum. Officieel zijn er op dit moment 31 dodelijke slachtoffers geteld, van wie er 30 geïdentificeerd zijn.

Het Crisiscentrum meldt daarnaast dat er in de getroffen gebieden ondertussen overal opnieuw netwerkdekking is van minstens één operator. De nooddiensten zijn dus bereikbaar, ook al hebben inwoners geen ontvangst via het eigen netwerk.

De verschillende operatoren proberen zo snel mogelijk weer overal voor dekking te zorgen, klinkt het ook. Er wordt gestreefd naar een minimale dekking, waarbij bellen en surfen weer mogelijk zijn, maar voorlopig niet aan dezelfde snelheid als voorheen.