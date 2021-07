In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is een gebed tijdens het Offerfeest verstoord door meerdere raketaanvallen. Op beelden die live op televisie werden uitgezonden, valt te horen hoe een drietal raketten in de buurt van het presidentiële paleis terechtkomen. Ondanks de luide explosies blijft echter het gros van de mensen onverstoord bidden.