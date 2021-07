Eerste geschreven voetbalreglement verkocht voor meer dan 65.000 euro

Een zeldzaam exemplaar van het eerste geschreven voetbalreglement, opgesteld door de Engelse club Sheffield in 1858, is dinsdag in Londen op een veiling verkocht voor 56.700 pond (ruim 65.500 euro). Dat maakte veilinghuis Sotheby’s bekend.

Het reglement werd gedrukt door Sheffield Club, opgericht in 1857 en daarmee de oudste voetbalclub ter wereld. Het boekje is 16 bladzijden lang, in goede staat en gevonden in een victoriaans plakboek met Sheffield-memorabilia.

“De club speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van het moderne spel: de indirecte vrije trap, de corner en de deklat zijn innovaties van het Sheffield-spel, dat ook de eerste uiting van de moderne voetbalcultuur was.”

Het boekje bevat de handtekening van William Baker, een van de beste spelers van Sheffield en lid van het bestuur van de club, die het definitieve ontwerp van de regels op 21 oktober 1858 had goedgekeurd. Een jaar later kregen alle leden van de club het boekje opgestuurd.

Het enige andere bekende exemplaar maakte deel uit van het archief van de club, dat in juli 2011 voor 881.000 pond werd verkocht.