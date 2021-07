Bitcoin zakt door ‘steungrens’ en het einde lijkt nog niet in zicht: “Maar spreek niet van een crash”

Paniek op de cryptomarkten. De waarde van cryptomunt bitcoin is voor het eerst in een maand onder de ‘steungrens’ van 30.000 dollar gedoken. Drie maanden geleden stond de munt nog op 65.000 dollar. Daarmee is vrijwel alle winst die de bitcoin dit kalenderjaar heeft geboekt in rook opgegaan. “Noem dit geen crash, maar een nodige correctie.”