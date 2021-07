Macron en Michel mogelijk slachtoffer van spionagesoftware in opdracht van Marokko

In maart 2019 zijn de gsm-nummers van Charles Michel, Louis Michel en Emmanuel Macron door een klant van het Israëlische spytechbedrijf NSO Group geselecteerd als potentieel doelwit voor cyberspionage. Dat blijkt uit een onderzoek van gelekte gegevens door Knack, Le Soir en Le Monde, in samenwerking met het journalistieke platform Forbidden Stories en mensenrechtenorganisatie Amnesty International, schrijft Knack dinsdag op zijn website.

Charles Michel (MR), vandaag voorzitter van de Europese Raad, was in die periode nog eerste minister van België. Zijn vader Louis Michel (MR) was toen Europarlementslid, en tevens voorzitter van de parlementaire assemblée van EU-ACP (ACP verwijst naar de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan).

De aanwezigheid van de namen op de lijst houdt volgens de onderzoekers niet alleen het risico in van een simpele telefoontap. De spyware Pegasus is in staat de volledige controle over een mobiele telefoon over te nemen en er alle gegevens uit te halen. Niets op je smartphone is veilig voor Pegasus, zelfs niet informatie die via versleutelde berichten wordt uitgewisseld. Dat de namen op de lijst stonden, wil wel niet zeggen dat hun smartphones ook zijn aangevallen of geïnfecteerd met Pegasus.

“We waren ons bewust van de dreigingen en hebben maatregelen genomen om de risico’s te beperken”, reageert Charles Michel vanuit Georgië op het nieuws. Als eerste minister gebruikte hij naar eigen zeggen een beveiligde telefoon voor gevoelige gesprekken. Knack vernam uit goede bron dat Michel herhaaldelijk spionage-incidenten meemaakte als premier. Louis Michel zegt zowel verbaasd als verontrust te zijn over de informatie.

Onderzoek door Knack, Le Soir en Le Monde wijst de selectie van de nummers van Frans president Emmanuel Macron, Louis Michel en Charles Michel met een hoge graad van waarschijnlijkheid toe aan een Marokkaanse overheidsdienst. Marokko gebruikt de Pegasus-spyware, in licentie gegeven door het Israëlische bedrijf NSO Group, naar verluidt al meerdere jaren. Uit de gelekte lijst blijkt dat die overheidsdienst meer dan 10.000 telefoonnummers selecteerde als potentieel doelwit, waarvan ongeveer 10 procent in Frankrijk. Marokko ontkent alle aantijgingen.

Het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder laat weten dat er in 2015 beveiligde telefoons ter beschikking werden gesteld van leden van de federale regering. Het kabinet van premier Alexander De Croo bevestigt aan Knack en Le Soir dat er nu plannen zijn voor een nieuw beveiligd communicatiesysteem.