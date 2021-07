Dieven aan de haal met boot waarmee Marc vlak ervoor zes families redde na noodweer

De solidariteit in ons land is groot na de overstromingen, maar niet alle verhalen eindigden positief. De boot waarmee Marc Hublet afgelopen week zes families in veiligheid kon brengen, werd afgelopen weekend gestolen. En later zwaar beschadigd teruggevonden.

Marc Hublet, inwoner Jauche in Waals-Brabant, heeft afgelopen donderdag alles op alles gezet om zes gezinnen te redden na de overstromingen. “Ik heb onder meer een jongen van vijf jaar en zijn nonkel gered van hun dak in Chênée”, zegt hij aan 7sur7. Tot 3 uur ‘s nachts was hij in de weer. En dat deed de vrijwillige brandweerman met zijn wetsuit en motorboot. Die had hij gekocht nadat hij voor de pandemie een opleiding had gevolgd. Maar zaterdagochtend zag Marc dat zijn boot, ter waarde van 18.000 euro verdwenen was. Die was niet meegedreven met de stroming, maar hij was gestolen.

“Sommige buurtbewoners vertelden dat ze mensen hadden gezien die de boot meenamen en dat ze dachten dat ik hen gestuurd had”, vertelt de man.

De boot van Marc werd zondag gelukkig wel teruggevonden op een braakliggend terrein. Maar de motor was weg en iemand had geprobeerd de vloerplanken eruit te trekken. Het goede nieuws is wel dat de boot niet doorboord is. De boot valt te redden, maar de kosten kunnen oplopen tot ongeveer 10.000 euro.

Om hem te helpen werd er een crowdfundingactie opgestart.