Auto rijdt in op groep fietsers: één dode bij zwaar verkeersongeval

Kaprijke / Lembeke - Bij een bijzonder dramatisch verkeersongeval in de Gentweg in Lembeke kwam een 78-jarige fietser om het leven. Een tweede slachtoffer werd zwaar gewond afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Twee andere fietser kwamen er lichtere verwondingen van af.

“Omstreeks 16.30 uur gebeurde een spectaculair ongeval met vier bejaarde fietsers in de Gentweg in Lembeke”, zegt politiecommissaris Marino Longeville van de politiezone Meetjesland Centrum. “Het viertal, twee bejaarde koppels, reden met de fiets vanuit Lembeke richting Sleidinge. Om nog onbekende reden raakte een wagen, bestuurd door een 22-jarige vrouw uit Gent die in tegengestelde richting reed, van zijn rijvak af en reed in op de fietsers.

De tol was bijzonder zwaar. Eén fietser uit de Kerkstraat in Lembeke verloor het leven. Een tweede slachtoffer, een vrouw, moest worden overgebracht naar het UZ in Gent. Haar man die in shock verkeerde vergezelde haar richting ziekenhuis. De vierde fietser werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo.

De jonge chauffeur verkeerde eveneens in shock. Zij werd verhoord over de feiten, maar reed niet onder invloed van drank of drugs.” De verslagenheid bij buurtbewoners in de Gentweg was groot. De straat werd meteen tot laat in de avond afgezet voor alle doorgaand verkeerd tussen Lembeke en Sleidinge.